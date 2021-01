J'ai beaucoup joué à Hadès récemment et c'est devenu mon jeu préféré de l'année. J'adore le style artistique, alors j'ai voulu m'y essayer et faire un crossover avec mon jeu préféré de l'année dernière, God of War. Sony Santa Monica et Supergiant Games, j'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénient.

Si la dernière pépite indépendante Hades de Supergiant Games est toujours "attendue" (aucune annonce actuellement) sur PS5 et PS4 par de nombreux joueurs, l'artiste Adrian Cruceanu du studio KillHouse Games (Door Kickers) s'est imaginé une collaboration avec Santa Monica Studio pour intégrer Kratos de God of War dans le roguelike action-RPG. Un choix qui ne serait plus vraiment surprenant vu que le dieu de la guerre a eu le droit à un skin dans Fortnite.Qui sait, Shuhei Yoshida et la division PlayStation Indies vont peut-être y songer... ou pas.