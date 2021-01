Ca y est dès que un ancien employé de Santa Monica et responsable du premier God of War suppose que God of War serait cross gen, suffit pour enflammer internet et voir apparaitre des news à ce sujet.Mais David Jaff a tweeté qu'il n'avait aucune idée du cross gen de God of War et que ces propos étaient basés uniquement sur la déclaration de Jim Ryan concernant le support de la ps4