Entre les nombreuses mises à jour pour corriger divers bugs, les DLC gratuits, les extensions payantes, le mode multijoueur et le patch next-gen (ainsi qu'une version boite pour les nouvelles consoles), le chantier autour de Cyberpunk 2077 s'annonce assez immense pour les développeurs de CD Projekt RED. L'année 2021 ne sera clairement pas de tout repos pour eux sachant que la direction du studio polonais devra se défendre face aux attaques des investisseurs et les problèmes en bourse malgré les bonnes ventes du jeu.Si une Complete Edition comme celle de The Witcher 3 est forcément dans les plans de CD Projekt RED, on pourrait également miser sur l'annonce d'une Enhanced Edition d'ici les prochaines années tant les développeurs ont dû faire des concessions durant le développement. Si de nombreuses features promises sont absentes dans Cyberpunk 2077 (cinématiques à la troisième personne, courir sur les murs, pluie acide, publicité interactive, hacking des ennemis avec un câble, customisation des véhicules, personnalisation poussée du background de V, police ambitieuse, l'appartement de V à personnaliser, etc...), voici un petit florilége des contenus retirés ou non finalisés visibles encore durant vos parties. D'autres seront sans doute trouvés d'ici les prochaines semaines/mois....