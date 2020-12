Hello !



Après Noël et avant le nouvel an, une petite bulle geek se montre ^^







Voilà un moment (des années) que je n'ai pas fait de grands projets ici et pour cause je suis très très trèès occupé sur autre chose. J'ai crée cet article en Juin 2020, mais j'ai du attendre que mes autres projets soit plus avancé avant d'en parler. Maintenant que c'est chose faite, je profite de cette Espace-temps entre Noël et le nouvel an, pour vous annoncer que les choses ont assez bien avancé de mon coté. Je peux enfin commencé à parler de ce premier puzzle à l'aube de l'année "WTF 2021 / Edition Ceaușescu" et dédié à l'univer PlayStation !











Comme son nom l'indique, le but de ce projet est de centraliser, archiver un maximum de données brutes sur la marque et l'histoire PlayStation mais...dans le style qu'il mérite ! !







Pourquoi crée un tel projet ?





Plusieurs raisons à cela ! C'est ma façon de dire merci à Sony pour tout ce qu'ils ont apporté au monde du jeu video depuis leur arrivé en 1994 et tous les moments incroyables que j'ai vécu sur leurs machines à rêves. L’autre raison et de pouvoir organiser toutes les infos de l'histoire PlayStation dans une interphase cool et cohérente qui pourrait à terme devenir une référence francophone et servir et inspirer d'autres projets.



Ce projet n'est pas gratuit car j'y ai investie un peu de tune qui me restait ^^, mais je le fait car c'est l'une de mes passions. En étant seul sur ce projet il me faudra entre 1 à 2 ans avant de voir la version finale. Vu l'aspect passionné et ludique du machin je me suis dit que ça pourrait être sympas d'en parler à d'autres et de voir si d'autres passionnées serait intéresser par cette nouvelle aventure du net 2.0 ?!...



















Objectif du Projet !



Réunir un max d’infos sur la PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 & Co. sous 4 formes :







- Liens

- Textes

- Images

- Vidéos







Qu'est ce qui est recherché ?



- des liens vers des articles d'époques, en privilégiant des sites de qualité, connu

- des liens vers des affiches/ pochettes de jeux en très bonne qualité ! Exemple

La Mission

METHODE DE TRAVAIL.

- des liens de bandes annonces (de l'époque du jeu), salon de l'E3 etc... en bonne qualité si possible là encore.Quelques Exemples de sujet....Tout est bon, les bonnes et les mauvaises news, car ce sont des infos et ces infos font partie de la vie d’une console PlayStation.Ta mission, si tu l’acceptes, sera la suivante :- Mettre cet article en Favori- Choisir une console PlayStation (pour ne pas êtres disperser et rester FOCUS)- Choisir une spécialité parmi les 4 suivants : Publicité, Jeux exclusifs (définitif et temporaire), Records (chiffres), Show (évents), Récompenses (prix du meilleur..)- Recommencer !Cette Article sera donc à mettre en Favoris pour pouvoir l'alimenter quand tu peux.Vu l'ampleur du machin, il faut de la, donc faire ça à un moment précis de la journée/semaine.Garde bien à l'esprit que même si c'est un projet excitant (car lié à notre passion), il est assez colossale, et il faut donc être un minimum fan de l'univers, investie et patient pour voir le résultat dans 1 an, un peu comme pour la création des jeux vidéo qui prend du temps. En gros pour résumer et j'insiste,Si je dis tout cela, ce n'est pas pour nous faire peur ou décourager, mais pour être le plus honnête possible sur ce qui vous attends. Je fis vous, car j'ai bien évidement déjà commencé ^^En fonction de l'avancement du projet et avec la Team régulière on pourra planifié des "Debirefs" periodique si besoin et qui sait, utiliser d'autres outils internet pour facilité les prises de notes et organisations. De toute façon comme dans un jeu, plus ça avance et plus je balance des news sur la forme finale, donc tôt ou tard ceux qui m'auront régulièrement aidé seront mis au parfum ! Ceux qui participerons activement à ce projet (et pas juste avec 2..3 commentaires ce serait trop facile ^^) auront leur nom comme contributeurs au projet en plus de "testé" le projet avant tout le monde.Si tu as des questions tu peux le faire ci dessous (pour l'instant), mais à long terme ce sera uniquement par MP !Je pense que cette nouvelle aventure du net 2.0 permettra de crée quelque chose qui servira à tous et dont on pourra être fière. De plus en fonction des nouvelles choses qu'on créerai ensemble sur ce projet, rien n'exclut de remettre ça à l'avenir.Je suis en pleine questionnement depuis un moment...et l'heure est venu de me lancer et de faire des choses cool pour le monde, de rendre ce que j'ai reçu avec "créations" qui resteront et inspireront. Le projet Play Data Center n'est qu'une partie infime d'une équation plus vaste et diverses, mais c'est assurément un des plus "Fun" et "léger" et lié à notre univers Geek.Si t'es prêt à rejoindre l'aventure,Voilà, et pour tous les autres, RDV dans le futur pour la révélation du Projet