En allant faire mes courses au centre commercial, je suis dis que je pouvais faire un tour chez Escro... (pardon mauvais habitude) Micromania afin de savoir quand aurait lieu le prochain restock deEt quelle fut ma surprise lorsque un vendeur flannant dans le magasin m'informa de la disponibilité d'une XSX et d'une XSS.Surtout que c'était la dernier rush pour les achats de Noël et la fréquentation des magsins étaient à son comble.Finalement, en caisse prêt à chopper la console plus le Gamepass de 3 mois avec une remise, je me retrouve bien embetté.Le vendeur assisté de son collègue venu en renfort, tentaient de me refiler une extension de garantie de 2 ans.Le souci c'est que1) La XSX est pour moi une console temporaire en attendant l'arrivé d'une PS5 Pro ou Slim.2) Je comptais la garder donc moins de 2 ans pour la revendre et financer la PS53) Je prends soin de mes consoles et la garantie initiale marche très bien donc inutile de s'embetter à allonger de l'argent en plus.Ne se démontant pas d'un iota, il m'explique que les XSX peuvent avoir des problèmes de surchauffe, de lecture du Blu-Ray et d'autres joyeusetés qui encourage et mets totalement en confiance dans l'achat de la consoleJe retorque que je prefère miser sur ma chance et advienne que pourraInsistant, il tente alors l'angle d'attaque des accessoires tandis que son collègue détectant aucune pancarte pigeon sur mon front décide de quitter le navireEt je repars finalement avec mon bolide de guerre et l'envie de la tester ce soir une fois que ma famille aura pris congé.Parmi les jeux que je compte prendre :> Haven> Crimson Desert> AC Valhalla> Devil May Cry V> Watch Dogs Legion> Scarlett Nexus> Cyberpunk 2077 (une fois l'Upgrade laché par CD Project)Les photos ne se charge pas sur le site donc pas de clichées de la bêteDe toute manière, vous avez déjà pu la voir sous toutes les coutours avec les autres blogs et vidéos "Strip-boxing".Je les partegerai plus tard en même temps que mon avis sur la console. Dans l'espoir que je n'aurais pas de mauvaises surprises comme pour @Mazeofgalious