C'est officiel, Resident Evil 6 a été ajouté à la gamme PlayStation Hits, ce qui signifie que vous pouvez désormais le récupérer à bas prix sur le playstation store.Resident Evil 6 est donc le deuxième Resident Evil a rejoindre cette gamme un peu spéciale de Sony.Le volet a été très décrié a l'époque notamment a cause d'une action incessante et d'une coop omniprésente qui a fait disparaitre complétement le style survival-horror et le stress des situations oppressantes, deux éléments phares de la série.Appeler parfois "Resident Evil 6 Le Maudit" le jeu rejoint quand même cette gamme de luxe de Sony surtout grâce a sa bonne durée de vie et son contenu gargantuesque pour un TPS (4 campagnes, 6 perso jouables, coop de A a Z,excellent mode mercenaire, Horde, PVP, invasion, etc) mais surtout grâce au nombre d'exemplaires vendus.En effet, Resident Evil 6 a atteint les 2,2 millions de ventes sur PS4, soit 10 millions d'exemplaires vendus en comptant la version PS3.Une belle prouesse donc pour un jeu décrié. Perso j'en garde un bon souvenir en coop, c'est un peu mon plaisir coupable, je me suis bien amusé sur le mode mercenaire et la coop, mais je suis bien content que la série soit revenue a ses origines avec les remakes et a un nouveau style horrifique avec VII et Village.