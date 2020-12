Bon voilà les PC c'est trop cher en ce moment, Demon's Souls est exclu et j'ai fais l'erreur d'acheter une Wii U en lieu et place d'une PS4, donc je me suis dit c'est bon je vais l'acheter votre merde là mais voilà je trouve pas.Ils l'ont pu dans mon leclerc, est-ce que c'est bien d'acheter en ligne ? (niveau SAV tout ça).Je demande où acheter parce que j'ai toujours la crainte des SAV pourris, d'habitude j'achète mes consoles dans mon supermarché à côté parce qu'ils font pas chier comme à la Fnac quand t'as un problème.Aussi pour le online vous savez comment ça se passe ? Si je prends Dark Souls 3 et Bloodborne est-ce que je pourrais jouer avec des joueurs PS4 ou c'est fucked up ? Y'a une liste des jeux PS4 compatibles qui traine qqpart d'ailleursMerci bienPS : je cherche le modèle standard évidemment #fuckledémat'