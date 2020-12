Date de sortie: Décembre 2021 ! Confirmation après le teasing en fin de saison 2 de The Mandalorian.Au "Main cast": Temuera Morrison (Boba Fett) et Ming-Na Wen (Fennec Shand) comme prévu (trop content pour Ming-Na Wen). Autre information: Pas de The Mandalorian en 2021, son retour sera début 2022 sûrement à la fin de cette série (et elle est annoncé comme totale, pas une "limited" ou "event").Il y aura donc un réseau de "4 séries" dans la période de la nouvelle république avec The Mandalorian, The book of Boba Fett, Ahsoka et Ranges of the new republic! Ces 4 séries devraient conclure a un très gros Event d'ici quelques années!PS: Si c'est de la qualité de Mando j'en redemande!Source: http://lestoilesheroiques.fr/2020/12/the-book-of-boba-fett.html?fbclid=IwAR2iuFsu2MDpZOtbOjCAJPRAffm7Z_6rR-ZGqFLWygxQW6DKQRh4zq1Z6cE