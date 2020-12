Il est de retour pour jouer dans ce spider man, le célèbre docteur octopus de spider man de raimi qui avait donner du fil à retordre a Peter.



Que prépare Marvel avec ce film, vont ils utiliser les sinisters six aperçu dans the amazing Spiderman 2 ? avec les 3 spider man réuni ?



Un multivers et un combat contre les sinisters six ? Avec le retour d'électro voilà le Doc !



Votre avis et vos idées et théories !