Je suis heureux d'annoncer que j'ai rejoint Zenimax Online en tant que designer senior, travaillant avec mon bon ami Ben Jones sur une nouvelle IP AAA non annoncée ! Je suis ravi que cela se produise enfin et je voulais partager quelques détails. Avec quelques personnes talentueuses comme Alex Sulman, John Bautista, Chris Kovach et TJ Madigan, nous avons formé la base d'un nouveau studio satellite pour Zenimax Online ici à San Diego. Je tiens à remercier tout le monde à Zenimax pour l'accueil incroyablement chaleureux car je suis ravi de rejoindre cette équipe ! Je n'ai jamais été aussi enthousiaste de travailler sur un projet depuis que j'ai rejoint l'industrie en 2009. Enfin, Zenimax Online embauche ! Il y a une tonne de postes à pourvoir dans plusieurs endroits différents, dont le Maryland, Austin et San Diego. Mon expérience jusqu'à présent a été excellente, et je ne pourrais pas recommander davantage ce studio.

A la tête du fameux studio secret de Sony Interactive Entertainment à San Diego depuis plus de trois ans, Quentin "Q-Train" Cobb a décidé de quitter ses fonctions pour rejoindre Zenimax Online (The Elder Scrolls Online) sans en dire plus sur l'avenir du projet qu'il développait avec son équipe et Visual Arts Service Group.Ayant débauché certains développeurs de Sony San Diego, la possible fermeture du studio revient avec insistance... Très impliqué dans la création d'une nouvelle structure avec Sony, Quentin Cobb semble l'avoir mauvaise. Une fin de relation houleuse avec un projet annulé ? Wait and see.