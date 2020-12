...En effet, jouant d'ordinaire à la Switch en mode salon, de pair avec le mClassic de l'entreprise américaine Marseille, je n'ai pas pu découvrir Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau sous son meilleur jour lorsque sa démo fut sortie sur l'eShop ; le mClassic n'étant pas compatible avec le G-Sync de Nvidea, ni le Freesync de AMD.Eh ben, figurez-vous que pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai débranché le tout pour expérimenter le " G-Sync compatible " de mon écran pc, cela-même sur la toute première map de la démo qui " ramait sa maman j'ai raté le bus " !Et le constat fut immédiat... ça rame plus à deux-trois peccadilles près (sur la première map, oui-oui-oui)Je sais pas vous donc, mais à Noël, il sera à moi !: Mr.Kizito5 ci-présent m'a ouvert les yeux... Je confirme docteur, j'ai halluciné...Pour la peine et parce que j'en rigole, je vais laisser ça là, comme ça... Oui messieurs !