Salut à tous,Ce n'est quasiment plus une rumeur. Tobey Maguire et Andrew Garfield reprendraient bien leurs rôles de tisseur de toiles dans Spider-Man 3, actuellement en tournage avec Tom Holland, Zendaya mais aussi Jamie Foxx en Electro (qui avait partagé un artwork des 3 Spider-Man ensemble avant de le retirer).Alors qu'un teaser de Spider-Man 3 pourrait être mis en ligne ce mois de décembre, Sony Amérique Latine a partagé une vidéo YouTube avec les 3 Spider-Man ensemble, avant de brusquement la désactiver !Cette vidéo Spider-Man demande aux fans :Pour beaucoup, le doute n'est plus permis sur le contenu de Spider-Man 3. Quoiqu'il en soit, Spider-Man 3 risque d'être bourré de surprise. Kevin Feige a déclaré que ce nouvel épisode de Spidey allait être aussi important pour le MCU qu'un film Avengers.Sortie de Spider-Man 3 prévu leAlors, prêt pour ça mes couilles ?