Attention voici du très très lourd...Warner Bros sortira tout ses films de 2021 simultanément sur HBO Max le jour de leur sortie en salles, on parle de films comme Dune, Matrix 4, Mortal Kombat, Godzilla vs. Kong, The Suicide Squad, Tom & Jerry, et plein d'autres...Je pense que ça risque de faire vaciller plus Disney+ que Netflix au niveau des USA, vu qu'ils sont sur le même créneau, de films en salles...