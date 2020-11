Ubisoft n'a pas complètement fixé les performances sur les consoles, et en fait il a notablement dégradé la version PS5, qu'il est recommandé de ne pas mettre à jour.



Assassin's Creed Valhalla a reçu un correctif hier pour théoriquement corriger certains bugs et améliorer les performances du jeu dans toutes ses versions, promettant d'adapter la résolution et les paramètres pour maintenir 60 fps et résoudre le problème de déchirure d'écran (image fractionnée) sur Xbox Série X / S. C'était l'intention, mais il semble que la mise à jour a été contre-productive et a détérioré les performances sur les nouvelles consoles - et selon certains utilisateurs, également sur les PC.



La grande nouveauté de la version 1.0.4 était ces options permettant de donner la priorité aux performances ou à la fidélité sur PS5, Xbox Series X et même Series S.La série S a connu une fréquence d'images plus stable, mais sur d'autres plates-formes, le résultat ne l'est pas. celui souhaité. La PS5 souffre en mode performance de chutes à 40 fps, ce qui ne s'est pas produit avant le patch, et John Linneman de Digital Foundry a remarqué ce comportement étrange après les plaintes des joueurs: "Je ne sais pas - pourquoi cela se produit - mais vous avez raison, ils ont aggravé la version PS5. Je recommanderais de ne pas mettre à jour », dit-il sur Twitter. Tom Phillips d'Eurogamer garantit également que le correctif n'a pas complètement résolu les problèmes de déchirure d'écran sur Xbox Series X - bien que, selon certains utilisateurs, il les ait visiblement réduits.



Les villes animées comme Winchester ne montrent aucun changement pour moi. Il y a peut-être une amélioration dans la colonie - les détails dans la chambre d'Eivor l'ont toujours fait éclater, bien que cela ne semble pas le faire maintenant. Il est toujours visible lorsque vous déplacez la caméra dans l'écran de chargement du couloir de la mémoire. - Tom Phillips (@tomphillipsEG) 26 novembre 2020



Une solution de contournement possible pour PS5?



Ubisoft devrait publier une nouvelle mise à jour prochainement et, du moins dans le cas de PlayStation 5, il est recommandé - en cas d'opportunité - de ne pas mettre à jour vers la version 1.0.4. Jusque-là, il semble que les joueurs aient trouvé un moyen d'éliminer les problèmes introduits dans PS5: «Si vous supprimez le jeu et réinstallez la version mise à jour de votre collection -digital-, le FPS revient à la normale, couramment. La mise à jour du jeu avec un téléchargement séparé semble poser problème », déclare un utilisateur sur Twitter. "Cette méthode ne fonctionne évidemment pas pour les utilisateurs de jeux physiques car ils doivent encore télécharger la mise à jour séparément. Mais j'espère que cela aidera Ubisoft à trouver une solution le plus rapidement possible."



