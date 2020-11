Bon , après 2 jours de rodage intensif mon petit avis sur la Playstation 5 !La console est grosse et pas très belle ça on le savait , mais ça va j'ai réussi a lui faire une place tant bien que mal sur mon meuble , au final c'est pas trop mal , ça passe.Sinon la console en elle même est très réussi , silencieuse , ultra rapide , je me demande comment on pourra jouer avec des temps de chargements a l'ancienne après ça ! La manette pour une fois coté Sony est excellente , plus grosse tiens mieux en main , les nouvelles fonctionnalités marche très bien , d'ailleurs merci a l'excellent Astrobot inclus dans la console, qui est vraiment la vitrine de cette manette.Bref pour le moment vraiment conquis , je ne regrette pas mon choix.Et Demon Souls , l'exclue qui m'a fait craquer pour la console Day One ,( avant qu'ils annoncent ce jeu Day One j'étais + parti pour une série X )Quel jeu !Déjà j'avais acheté la PS3 pour ce jeu à l'époque , et maintenant il me fait acheté la PS5 11 ans plus tard , et franchement il est toujours aussi excellent toutes les bases de la formule des Souls sont déjà la , et le jeu est toujours aussi incroyable ( les boss moins aboutis que sur les jeux suivants quand même mais bon c'est un peu normal )Bref je vous partage mes petits screen perso de cette merveille !Ce plaisir des yeuxPS bonne anniversaire a F-ZERO ! Mais Nintendo s'en bats les C....