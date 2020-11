Médiatonic annonce fièrement que Fall Guys vient d'atteindre la barre symbolique et pharaonique des 10 millions de ventes sur PC.Malgré une saison 2 qui fait office de patch et que les 3/4 des pseudo influenceurs ont quitté le navire du a une redondance des mini-jeux, rien ne semble donc arrêter le phénomène des petits développeurs de Médiatonic.En tout, le jeu est a 31 millions de téléchargement ( 10 millions sur steam et 21 millions sur PS4).Au passage, Médiatonic promet une véritable saison 3 avec beaucoup plus de mini-jeux et d'améliorations, Oliver Hindle, directeur de la communauté Fall Guys, a même affirmé que les locaux du studio ont grandi et que des gens rejoignent le studio chaque semaine.On espère de tout cœur que ce sera le cas après les promesses foireuses de la saison 2, croisons les doigts donc.