Je pense qu'à ce jour vous connaissais tous l'artisan duj'ai nomméqui a fait un travail magistral admettons le avec le MCU avec sa saga de l'infinis.Aujourd'hui Kevin Feige est toujours à la direction du MCU en tant que président dehors récemment il a également pris le poste de Directeur de la création pour l'ensemble de l'entrepriseincluant les comics, les dessins animés et les jeux vidéos (je crois) bref tout l'ensemble de ce que produit Marvel.Et c'est là que la théorie prend forme on sais que du côté de l'Univers comics ce dernier va sur un énième reset de son Multi/Univers si vous suivez les comics denotre Asgardien va être celui qui va mettre fin à tous, enfin jusqu'à présent c'est ce qu'on veut nous faire croire.Le MCU n'est pas en reste on sait que la prochaine saga sera basé sur le Multivers avec Marvel Studio et Sony préparant chacun de leur côté des projets dans ce sens l'un avec le(Coucou Tobey et Garfield) et l'autre avec le sorcier suprêmeet sonJe n'oublie pas la sériequi ira faire mumuse avec le voyage à travers le temps.Ensuite, ici ou là nous pouvons trouver des rumeurs qui amènerais quelques personnages issu du défunt universde Marvel à participer également dans ce jeu "Multiversel" bon là c'est plus des pincettes mais je préfère ne pas les balayer ça peut être possible, faut avoir l'esprit ouvert.L'idée serait la suivante de faire un reboot général cinéma / télévision comics et voir pourquoi pas jeux vidéos. Marvel pourrais alors préparer une nouvelle ère crossmédia.Nous pourrions alors voir dans un futur proche voir des personnages issue des comics être incarné par des acteurs arrivé sur le petit ou le grand écran voir dans et vise versa.