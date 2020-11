La collaboration entre PlayStation et Travis Scott continue de prendre forme. Après avoir officialisé son arrivé comme partenaire créatif stratégique au sein de Sony Interactive Entertainment pour réaliser des projets originaux avec sa marque Cactus Jack, le rappeur américain du label Sony Music vient de dévoiler un unboxing de la PS5 à sa sauce avec notamment une rencontre avec des fans, un interlude au piano par James Blake ou encore un hommage à Pop Smoke. La vidéo est déjà devenue virale et certains se demandent même si les quelques sons présents dans la vidéo ne sont pas des teaser pour un prochain album... dédié a la marque jeux vidéo de Sony ? Dans l'immédiat, Travis Scott propose une collection de vêtements PlayStation (tee-shirts, sweat-shirts, pull et veste). Sur la boutique officiel de l'artiste, les fans peuvent même tenter de gagner une paire de Nike Dunk Low Cactus Jack x PlayStation qui ne sera jamais commercialisé (uniquement réservé aux USA).