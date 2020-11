J'en viens donc à ma question

Si l'on est effectivement abonné Xbox Games pass (comme moi), peut-on profiter du Xcloud ou que sais-je encore, pour streamer des jeux sur son portable android dont la galette est insérée dans la console ?

Cela fait bien longtemps que je ressasse une frustration qui pourra en faire sourire quelques-uns, mais... et c'était il y a longtemps, quand sortait au Japonsur, j'avais download la démo japonaise et avait pris mon pied dessus, mais de fait, celle-ci à mon grand malheur n'avait pas franchit les frontières...Et si le jeu est depuis ressortit, notamment sur leset, le travail qu'eu été réalisé sur ce portage deluxe ne ce sera pas révélé assez important pour, selon moi, assumer son portage sur console de salon. De fait, malgré un achat day one (de la version collector qui plus est), si j'ai bien commencé le jeu, l'envie fut très vite redescendu en raison de ce décalage que j'ai ressentis alors, car Final Fantasy Type-0 pour moi, c'était avant tout une jeu conçu pour être jouer sur console portable, la PSP en l'occurence.(enfin !) :Possédant le jeu sur PS4 et non sur Xbox One, je me tâte de racheter la galette sur cette dernière pour pouvoir profiter de l'expérience Final Fantasy Type-0 avec un support dédié. Un grand merci à ceux qui prendront le temps de me lire et/ou de me répondre: Vous pressez plus au balcon,et, eux au moins, c'est des copains !