Hello ! Nouveau top 10 encore une fois basé sur des niveaux qui se déroule cette fois ci dans des châteaux, voici en tout cas ceux que je retiens particulièrement. Comme d'habitude, ce top est totalement subjectif.10)Un level vraiment cool avec un thème "Haloween" à la 10 ème place. L'avant dernier monde de Sonic Heroes nous propose de parcourir un château hanté. La musique était vraiment cool et le niveau en lui même bien sympa aussi !9)Une course bien périlleuse à la 9 ème place. J'aime beaucoup cette course, déjà parce qu'elle est assez difficile et technique mais en plus de ça, je la trouve très belle également, avec l'immense statue de Bowser qui tente de nous écraser, ou nous crache des boules de feu. En ligne, cette course est un carnage !Le dernier level de ce jeu prend plus exactement place dans l'immense cour du château et non pas dans le château lui même mais bon. Ce qui m'a surtout plu dans ce niveau, c'est déjà que le combat de boss est assez retors mais en plus de ça, le niveau est très loin d'être facile, car entre les laguz dragon ou tigre, les cavaliers etc... Vous allez bien galère, logique pour un dernier niveau.7)Une excellente course encore une fois surtout dans sa version remake. Soleil couchant, toile d'araignée plus grosse araignée qui viendront vous ralentir. La musique est également très cool ! Dommage que la course soit un peu simple mais bon, ça reste quand même une super course je trouve !6)Un immense château sinistre et lugubre à la sixième place... Le château dans lequel Daniel va s'engouffrer jusque dans ses entrailles va peu à peu le basculer dans la folie. En effet, il va falloir éviter de trop rester dans la pénombre sous peine de devenir fou, mais aussi échapper à de sinistre créature bien flippante si vous voulez vous en sortir, bref ça sera pas une mince affaire loin de là...5)L'immense cité des Rois de Dark Souls se dresse devant vous, sous un soleil couchant du plus bel effet. C'est ici qu'il va falloir faire vos preuves pour défaire le redoutable boss de cette zone. Mais également affronter des chevaliers qui font 3 fois votre taille. Cette zone c'est la grosse claque quand on y arrive et ça fait vraiment partit des moments les plus incroyable de ce jeu.4)Encore un jeu Fromsoftware mais bon bien obligé de le mettre parce qu'il m'a marqué aussi. Fait assez incroyable c'est qu'on peut totalement passer à côté de cette zone, qui est pourtant vraiment géniale. Un immense château d'architecture gothique ou tout semble avoir été figé dans le temps, et où tout semble mort. Que dire aussi de la rencontre mémorable du boss, qui vous donnera du fil à retordre.3)Top 3 avec le château de la princesse Zelda sous l'occupation de Ganondorf. Vous commencez le level sous la pluie, face à l'immense bâtisse qui se dresse devant vous, vous vous sentez écraser tellement le château semble gigantesque. Après un boss fight mémorable a l'extérieur, vous entrez enfin dans le château, et là vous entendez une musique bien connu des fans, et vous combattrez les serviteurs de Ganondorf, des chevaliers en armures, pour enfin arriver devant le maître des lieux. Ce level m'a vraiment marqué, l'ambiance extérieur comme intérieur, mais aussi le combat final. Il est pour moi le meilleur château d'Hyrule de toute la série pour l'instant.2)La deuxième grosse partie du jeu avant l'île. Elle peut être assez chiante car très longue mais perso moi je l'ai adoré. L'ambiance est vraiment glauque avec les moines sataniste, ou encore les garrador (ceux avec les griffes) que dire aussi de la rencontre avec le bras droit de Salazar dans les égouts, qui va vous en faire baver. Bref, c'est un chef d'œuvre à lui tout seul ce niveau tout simplement.1)Évidemment, première place pour le château qui est peut être le plus culte de tout les JV confondus. Doté d'un level design exemplaire, de musique vraiment génial, et en plus de ça les décors sont variés. Et que dire de la surprise qui nous attends à la moitié du jeu ? Vous vous perdrez sûrement, vous ferez de nombreux aller retour mais vous ne serez qu'en admiration devant cette leçon de level design. Un chef d'œuvre tout simplement dont beaucoup de jeux s'inspire encore aujourd'hui. Le précurseur du "Metroidvania" avec MetroidVoilà, j'espère que ce top vous a plu ! Hésitez pas à me dire quel level vous auriez mis dans les commentaires. A la semaine prochaine pour un nouveau top !