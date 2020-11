Après la Series S hier reçue par un type sur reddit, la même chose arrive aujourd'hui pour la Series X. Un portugais a reçu sa console par magie, commandée sur le Microsoft Store, alors même que son suivi de colis sur le site lui affiche toujours une livraison pour le 11 novembre.Il donne des minis infos, pas grand chose :- En l'allumant, on peut entrer un code à 10 chiffres obtenu sur l'app Xbox pour que ça paramètre tout- Il a retiré son vieux HDD de sa One X pour l'utiliser sur sa Series X, et ça fonctionne- Y'a une mise à jour dès qu'on allume la console- La fonction de Dynamic Background est assez basique pour le moment (ce qu'on a déjà vu en vidéo avec les lignes qui bougent en fond), il en a pas trouvé d'autre pour le momentSurveillez vos suivis !

posted the 11/04/2020 at 11:05 AM by noishe