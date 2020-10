Science & Astronomie





Mode de formation par Extroversion géologique

Mode de formation par Introversion géologique

Mode de formation par Combinaison géologique

Mode de formation par Orthoversion géologique

Un petit article de science et en même temps fun je vous présente ici quatre scénario possible de futurpour la planète Terre qui ne sera en place qu'à peut près dans grand max 250 millions d'années.Commençons en bas à gauche avec le scénario du la(Nouvelle Pangée) dans ce scénario, l'océan Atlantique continue de s'ouvrir pour le reste du cycle de formation du supercontinent. Par conséquent, le Pacifique se ferme, conduisant à la formation d'un nouveau supercontinent aux antipodes de la Pangée date de formation d'ici à 200 Ma (Ma = Millions d'années). Subduction Atlantique forte.En haut à gauche nous avons le scénario dudans ce scénario, l'océan Atlantique continue de s'ouvrir pendant encore 100 Ma, après quoi il commence à se fermer, menant à la formation d'une nouvelle Pangée légèrement déformée en 250 Ma avec pour seul super océan le Pacifique. Subduction Pacifique forte.En haut à droite le scénario de, ce scénario se caractérise par la fermeture simultanée des océans Atlantique et Pacifique, et par l'émergence du nouvel océan pan-asiatique. Cela permet à Aurica de se former par combinaison en 250 Ma. Subduction Indienne forte.Enfin en bas à droite le scénario de, dans ce scénario l'Amasie, tous les continents, à l'exception de l'Antarctique, se déplacent vers le nord, fermant l'océan Arctique et formant un supercontinent autour du pôle Nord en 200 Ma. Dans ce scénario la Terre aura une nouvelle phase Terre boule de neige.Voilà pour moi je vous invite après à regarder de plus près sur Google ces quatre scénario du futur pour les continents de la Terre. Perso j'aime bien l'idée de la formation du continent de la Pangée Prochaine (Proxima/Ultima)