Xbox Series X : nouveaux détails sur le boost des jeux rétro et la fonction Quick Resume

Six semaines nous séparent du lancement de la Xbox Series X/S et Microsoft a décidé de passer une nouvelle vitesse dans sa communication en « prêtant » quelques modèles X à diverses rédactions US pour que chacun se fasse son point de vue, avant tout en matière de rétrocompatibilité.Un petit coup d'œil sur les visuels en bas vous permettra de vous rendre compte de la baisse drastique des temps de chargement pour des jeux qui n'ont même pas cherché à être optimisé pour, et même chose en matière de frame-rate où la console propose désormais le 60FPS même en full 4K avec duet(ce dernier était limité à 4K/30FPS sur One X).En outre, on apprendra rapidement que :- Sur 1To, le SSD ne propose réellement que 802Go d'espace libre.- La console est décrite comme la Xbox la plus silencieuse jamais vue.- La fonction Quick Resume n'a théoriquement pas de limite autre que ce que peut accepter la mémoire de la console (et donc dépendant de tel ou tel titre). ArsTechnica indique avoir réussi à placer 12 jeux allumés en même temps, avec à chaque fois 10-12 secondes seulement pour passer de l'un à l'autre.- A noter, évidemment, que la fonction Quick Resume n'est pas compatible avec les jeux réclamant une connexion constante et obligatoire.