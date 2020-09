J.Schreier : en chantier depuis 4 ans, Final Fantasy XVI arrivera ''plus tôt qu'on ne l'imagine''

Pour une fois, il ne faudra pas attendre près d'une demi-décennie entre l'annonce d'un gros jeu Square Enix et sa sortie : le toujours très renseigné Jason Schreier a indiqué que le développement deavait réellement débuté en 2016 (peu après la sortie dedont une bonne partie de l'équipe a été récupérée) pour une full-prod lancée depuis 2018/2019.Il ajoute donc que le lancement tombera « plus tôt que ce que les gens pensent », ce qui donne une goutte d'espoir pour 2021, et disons en étant plus réaliste 2022, ce qui serait déjà pas mal.