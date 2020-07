Crysis Remastered : trailer de la version Switch

Crytek propose le premier trailer pour la version Switch de, seule à sortir le 23 juillet tandis que les trois autres (PC/PS4/One) ont été repoussées à une date encore inconnue.Une vidéo qui fait annonce donc du 720p/30FPS, quelques améliorations techniques, une aide à la gyroscopie et fait tout simplement l'éloge de ce qui était déjà des qualités dans l'original, et le studio aurait tort de s'en priver : même aujourd'hui, peu sont les candidats à utiliser de la destruction d'environnements et des réactions coté végétation.