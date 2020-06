Accusé de harcélements sexuels, Chris Avellone voit fuir tous ses collaborateurs Accusé de harcélements sexuels, Chris Avellone voit fuir tous ses collaborateurs

Félicité un paquet de fois pour son travail d'écriture chez Obsidian (Fallout New Vegas, Star Wars Kotor II, Alpha Protocol…) et avant ça Black Isle (Planescape Torment), Chris Avellone voit se profiler une fin anticipée de sa carrière après une vague de sérieuses accusations de harcèlements sexuels commis entre 2013 et 2015, puis plus récemment en 2017 et 2018, avec potentielles preuves à l'appui (divers screens de conversations notamment).



La justice devra faire son travail mais en attendant, l'homme va trouver portes closes : après Paradox Interactive qui a mis à la poubelle son travail effectué sur le futur Vampire Bloodlines 2, c'est maintenant Techland qui annonce cesser toute collaboration pour Dying Light 2 sans néanmoins impacter le contenu vu l'état d'avancé. Il faut dire que de toute façon, le partenariat ne s'était pas très bien passé puisqu'il fut rapporté que le type de narration propre à Avellone (forcément typé RPG) correspondait moyen avec la franchise précitée.



UPDATE



- Gato Studio annonce à son tour se détacher de Chris Avellone pour le projet The Waylanders.