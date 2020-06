Kingdom Hearts : Melody of Memory est donc un jeu de rythme (pour les consoles)

On imaginait bien des choses à la vue du logo, mais aucunement à un jeu de rythme. Comme quoi on cherche parfois trop loin.Bref, cet énième spin-off vient tout juste d'être officialisé par Square Enix qui le sortira cette année sur PS4, One mais aussi Switch, avec tout de même 140 morceaux qui ratisseront la licence, du Disney mais également « bien d'autres choses ».Parallèlement, coté mobile,accueillera son extensionce 22 juin, et en voici également un trailer.