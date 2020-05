Epic Games dévoile l'Unreal Engine 5, le début de son arrivée sur le marché et son ''tarif''

S'il n'y avait pas eu quelques rumeurs préalables, il aurait été difficile de s'attendre pour ce mini-event Summer Game Fest à l'annonce d'un Unreal Engine 5 de la part d'Epic Games, eux qui il y a à peine quelques jours ont su brouiller les pistes en déclarant mettre seulement en place une MAJ de l'UE4 en vue de la Next Gen.Une mise à jour qui ne sera néanmoins pas inutile puisque cette cinquième édition du moteur populaire puisque l'Unreal Engine 5 n'entrera en phase de bêta que début 2021, s'offrant comme le veut la coutume une première démo technique déjà impressionnante (tournant apparemment sur PlayStation 5) avec comme piliers l'augmentation drastique de la qualité des textures et la gestion des éclairages dynamiques, en mettant en objectif l'optimisation et l'économie pour une exploitation même dans des environnements aussi gigantesques que fournis en détails, point qui fera partie des caractéristiques de la Next Gen par l'apport du SSD.Dans un besoin de souplesse, Epic Games confirme qu'il y a bien un pont accessible entre l'UE 4 & 5 puisqu'il sera très simple de faire migrer un chantier de l'ancien moteur au nouveau, et qu'inversement, les développeurs souhaitant ratisser large quelques temps seront heureux d'apprendre que l'UE5 sera également compatible PS4, One, Switch ainsi que mobile. Tout quoi.Comme depuis deux générations de consoles, on ne doute pas qu'Epic parviendra à imposer son moteur de l'occident au Japon, allant même encore plus loin niveau offre puisque non seulement le moteur sera de base exploitable gratuitement (comme l'UE4) mais cette fois, il n'y aura pas de pourcentages à rendre sur les ventes tant qu'un projet n'a pas encore dépassé le million de ventes. Autant dire que l'affaire est bonne pour les plus petits indés qui souhaitent débuter dans le game.Enfin, et afin de démolir les dernières barrières restantes entre les consoles, Epic annonce que l'Epic Online Services est désormais accessible pour qui le souhaite, permettant (en utilisant les serveurs Epic Games ou son propre système) pour un développeur de créer son service de comptes internes et ainsi s'ouvrir plus facilement au cross-play. Pour ceux qui ne comprennent rien, dîtes vous simplement que selon les jeux, il suffira de créer un nouvel ID qui sera désolidarisé de votre plate-forme, permettant d'inviter vos amis d'autres supports et de tout simplement récupérer vos données en changeant de machine.Petit point bonus néanmoins obvious : tout commeetavant lui, le toujours très populairesera évidemment disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X, et ce dès le lancement.Le titre passera d'ailleurs sous Unreal Engine 5 dès la mi-2021.