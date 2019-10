Red Dead Redemption 2 : trailer de la version PC

Rockstar diffuse enfin le premier trailer pour la version PC dequi affiche d'office ses arguments techniques, et il aurait tort de ne pas le faire avec vu le boost général (textures, effets, végétation...) et la possibilité de le faire tourner en combo 4K/HDR/60FPS si vous pouvez, et même avec le multi-écrans.Prévu pour le 5 novembre sur de multiples plates-formes dont le launcher Rockstar, puis le 19 sur Stadia et enfin courant décembre sur Steam, cette version offrira les bonus suivants pour faire pardonner l'attente :- Trois missions inédites « chasseurs de prime »- Deux nouvelles missions de gangs- Deux nouveaux trésors à dénicher- Une nouvelle mission à loot- Quatre nouvelles armes, dont trois exclusifs jusque là à Red Dead Online- Quatre chevaux supplémentaires- Cinq objets spéciaux à trouver, octroyant divers bonus