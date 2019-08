Yakuza 7 se dévoile : premier extrait, date de sortie, changement de système et synopsis

Chez SEGA, il y a décidément de grands changements. Alors quequitte le T-RPG pour l'action-RPG, le futurva lui faire l'inverse en faisant le pari de délaisser le temps réel pour tenter le tour par tour, faisant écho à la démonstration qui ne devait être de base qu'un poisson d'avril.Voici ce qu'il y a à retenir pour le moment :- Prévu le 16 janvier 2020 au Japon, exclusivement sur PS4.- Sortira également sur les autres territoires l'année prochaine.- Enfin un changement de cadre : Yokohama (Isezaki Ijincho).- La zone de jeu est trois fois supérieure à celle de Kamurocho.- L'arrivée du système de combat RPG apportera un système de classe.- Les développeurs profiteront également de ce changement pour en faire une aventure moins solo dans sa progression : Ichiban pourra se constituer une équipe d'alliés.Un premier teaser « extrait » est disponible pour nous présenter le contexte : nous incarnons Ichiban Kasuga, orphelin et ex-petite frappe qui a rejoint le clan Tojo grâce à sa dévotion pour Masumi Arakawa, l'un des représentants de la famille du clan et désormais mentor de notre anti-héros. Cela n'est pas du goût de tous, particulièrement de l'héritier Jo Sawashiro mais c'est ironiquement à cause de lui que la vie de Kasuga va changer du tout au tout. Alors que Sawashiro commet un meurtre, Masumi Arakawa demande à Kasuga de se dénoncer à sa place, et écope donc de la lourde peine de 18 ans de prison.A sa sortie, la vie a bien changé, le clan Tojo est tombé et une famille de yakuzas répondant au nom de Omi Alliance a désormais main-mise sur le territoire. Une vraie claque pour Kasuga qui n'en est pas à sa première surprise : Jo Sawashiro fait maintenant partie des grosses pointures du nouveau clan, et son ancien ami Masumi Arakawa va vous mettre une balle pour vous apprendre à la boucler.L'histoire débute à Yokohama, où Ichiban se réveille dans un sale état, sauvé de justesse par Namba, ancien-infirmier aujourd'hui SDF.