13 Sentinels a enfin sa date de sortie (JP)

Après un long retard et une annulation sur PS Vita,a enfin une date de sortie définitive, et ce sera donc pour le 28 novembre au Japon, exclusivement sur PlayStation 4. Aucune annonce n'a encore été faite pour l'occident.Un vrai pari à risque pour Vanillaware qui va drastiquement changer ses habitudes dans cette expérience avant tout narrative, où l'on découvrira le destins de 13 protagonistes dans cette réalité alternative, amenés à pouvoir conduire les fameux méchas « Sentinels » pour faire face à une menace venue d'ailleurs. Et qui dit menace dit combat, car il y en aura, mais sous la forme d'un jeu de stratégie en vue aérienne. Ces deux types de sessions composeront le coeur de l'aventure, accompagnées d'un mode Archive, sorte d'énorme codex qui permettra même de rejouer les missions pour creuser plus en profondeur certains éléments scénaristiques.Éditeur du projet, Atlus se chargera de balancer en bonus une édition Premium à 14.980 yens (environ 125€ HT) ajoutant un gros artbook de 132 pages, une maquette de Sentinel en carton ainsi qu'un code pour un thème PS4 et quelques avatars.