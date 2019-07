Fire Emblem : Three Houses explique son système académique au travers d'une Master Class

est indéniablement l'épisode qui va imposer le plus d'évolutions dans sa structure depuis le début de la saga (si l'on excepte l'épisode Gaiden, remaké sur 3DS) avec cette fameuse académie autour de laquelle tournera une bonne partie de l'aventure principale.Nintendo a mis en ligne la récente Master Class de la Japan Expo où les réalisateurs Genki Yokota et Toshiyuki Kusakihara (accompagné de Florent Gorges pour la traduction) vont nous expliquer en détails le cheminement et plus précisément le calendrier. Chaque mois fera l'objet d'une mission principale et si l'on excepte quelques bonus sur le chemin (dialogues optionnelles, cadeau d'anniversaire…), le plus important se fera généralement le dimanche et lundi.Le dimanche sera en bref une journée où l'on vous proposera un choix, pouvant opter pour un repos (qui remonte la motivation des troupes), une leçon avec l'un des mentors de l'activité (qui vous offre un bonus dans une ou plusieurs compétences), vous lancer dans des missions annexes ou secondaires (les secondaires sont liées scénaristiquement à un protagoniste) et enfin bénéficier du quartier libre pour aller blablater, tenter quelques recrutements, faire des tâches fedex dans l'académie et quelques activités. Dans ce dernier cas, l'ensemble a avant tout pour but d'améliorer la relation avec les autres personnages, en prenant en compte que vous serez limité chaque dimanche en nombre d'activités à effectuer.Le lundi, c'est le programme des cours de la semaine, où vous pourrez préalablement offrir un cours particulier à tel ou tel personnage pour augmenter ses capacités (épée, lance, cavalier, magie…) et leur fixer un ou deux objectifs, là encore synonyme d'un up de la jauge des capacités à la fin des sept jours. Pour les moins patients, vous aurez tout de même une fonction auto pour aller un peu plus vite.Tout cela aura une grande importance puisque contrairement aux anciens épisodes, il ne suffit pas d'atteindre x niveau pour pouvoir changer de classe, car ces dernières sont liées à un certificat, qui ne peut s'obtenir qu'en ayant un certain rang dans plusieurs capacités. Bénéfice du coup : vous serez cette fois totalement libre de proposer n'importe quelle classe à n'importe quel personnage, et même de revenir en arrière si besoin.sortira le 26 juillet sur Switch.