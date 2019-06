Sony fait un peu de teasing pour les 20 ans de la franchise Ape Escape

Il y a 20 ans, à quelques semaines près du moins, la franchisedébarquait pour donner un nouveau souffle au genre sur la PlayStation première du nom, notamment par son statut de premier titre exploitant pleinement les sticks de la toute fraîche Dual Shock. 13 suites et surtout spin-off ont suivi, la plupart en toute discrétion voir jamais localisés, avant que la série ne lâche son dernier souffle en 2010 pour ne plus jamais revenir autrement que sous forme de guest ou de réédition PS2 Classic.Quelques fans continuent d'espérer une résurrection digne, comme c'est un peu à la mode ces derniers temps, et Sony entretient d'ailleurs la flamme avec l'ouverture d'un compte Twitter pour marquer le coup, accompagné d'une vidéo commémorative, un message teaser (« Qui pourra encore me pourchasser ? »), un thème gratuit à télécharger sur PS4 (au Japon) et une boutique éphémère qui ouvrira ses portes le 19 juillet à la gare Tokyo-Ichibangai.Les japonais ayant pour habitude de fêter un anniversaire sur un an, on croise donc les doigts pour que les prochains mois servent à dévoiler un remake, un spin-off PSVR, ou pourquoi pas un vrai