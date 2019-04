Dreams : l'Early Access est disponible

Les créatifs n'ont plus besoin de patienter pour faire de nouveau parler leur talent dans: l'Early Access vient d'être mise à disposition sur le PlayStation Store avec pour rappel un prix de 29,99€, sachant que la version finale pourra éventuellement coûter plus chère (mais bénéficiera d'une version boîte).Un nouveau trailer est lâché pour cette version un peu plus complète que la bêta, disposant de nouvelles possibilités créatives, d'une VF (audio et texte) et de la possibilité de récupérer toutes les créations déjà effectuées par la communauté.La campagne signée Media Molecule et la compatibilité PSVR devront elles attendre le lancement définitif, encore non daté.