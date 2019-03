Sekiro - Shadows Die Twice : trailer de lancement

From Software diffuse avec un peu d'avance le trailer de lancement dédié à, nous abreuvant de gameplay mais où l'on remarque aussi cette envie de proposer une narration bien plus concrète dans sa mise en scène, ce qui est toujours plus simple avec un héros unique créé pour l'occasion.Le titre sortira en fin de semaine prochaine, donc le 22 mars, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.