Daemon x Machina : la démo jouable bientôt retirée

Peut-être n'avez vous pas eu le temps de vous lancer dans la démo jouable desur Switch, pourtant disponible depuis le dernier Nintendo Direct, mais auquel cas, évitez d'attendre trop longtemps car la firme annonce que cette version d'essai disparaîtra de l'eShop la semaine prochaine, et plus précisément le 11 mars.Rien d'inattendu puisque, comme cela s'est déjà vu par le passé (…), le but premier de cette démo était de recueillir les avis de la communauté afin de proposer les améliorations adéquates d'ici le lancement toujours signé pour cet été. Espérons d'ailleurs un brin d'optimisation aussi bien pour la résolution en nomade que le frame-rate.