Resident Evil 2 : la démo confirmée et datée

Ce ne sera pas une surprise pour ceux qui ont suivi le gros leak du Xbox Store et comme prévu, la démo « spéciale » dearrivera bien le 11 janvier (sur tous les supports d'ailleurs) et sera bien temporaire sur l'utilisation.Donc concrètement, une fois la démo téléchargée (jusqu'au 31 janvier), vous pourrez y jouer pendant 30 minutes en temps réel, donc le temps de la terminer pour les plus talentueux, et d'échouer plusieurs fois pour les autres. Une fois ce laps de temps passé, c'est terminé et vous ne pourrez plus y jouer.La démo en question permettra de jouer Léon lors de son arrivée au fameux commissariat, avec on nous le promet un trailer exclusif en bout de route (un argument comme un autre, mais qui se retrouvera sur Youtube en un claquement de doigts).