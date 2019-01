Anthem : nouvelle présentation vidéo

Il reste mine de rien encore un peu plus d'un mois avant de pouvoir accueillir dans les bacs, la nouvelle production de Bioware qui s'éloignera drastiquement de leurs habitudes, le studio ayant actuellement la volonté de proposer son propre jeu à service incluant l'aspect coopération comme le montre cette nouvelle vidéo de gameplay (IGN First) où l'on pourra admirer les capacités des différentes classes.Le coup d'envoi sera donné le 22 février 2019, avec avant cela un petit temps de bêta pour tester les serveurs : du 25 au 27 janvier si vous avez précommandé le jeu, et du 1er au 3 février pour tout le monde.