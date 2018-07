CD Projekt l'affirme désormais : il reste des choses à faire avec la franchise The Witcher CD Projekt l'affirme désormais : il reste des choses à faire avec la franchise The Witcher

Sans forcément parler de la petite incursion dans « SoulCa VI », l'histoire de Geralt s'est véritablement achevée avec Blood & Wine, deuxième et dernière extension de The Witcher 3. Mais tout comme Yakuza survivra à Kiryu et Uncharted à Drake, CD Projekt met fin aux sous-entendus pour quelque chose de plus concret : son PDG Adam Kiciński a déclaré ouvertement ne pas en avoir terminé avec la franchise The Witcher.



Pas de The Witcher 4 dans le sens propre du terme mais un probable nouveau départ, ou pourquoi pas des spin-off sur d'autres personnages ? Dans tous les cas, Kiciński ne peut « malheureusement » rien révéler de plus pour le moment, la communication du studio restant pour l'heure basée sur Cyberpunk 2077 qui lui-même n'a pas encore de date de sortie.



Les fans se rabattront en attendant sur l'adaptation de la série The Witcher par Netflix, prévue pour 2019, et dont on croise déjà les doigts sur sa réussite.