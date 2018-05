Valkyria Chronicles 4 : trailer et édition collector

SEGA livre un nouveau trailer detout en annonçant une édition collector à 100$ (prix non indiqué chez nous), incluant une statuette du Tank, un artbook de 100 pages ainsi que les deux DLC.Ce nouvel épisode, qui aura l'honneur de bénéficier d'une traduction FR, sortira en fin d'année coté occident sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.