FFXV : le ''Prompto Shooter VR'' ne sortira jamais

Vous vous souvenez de « Prompto Shooting », un mini-jeu jouable au PlayStation VR (tiré de) qui devait plus ou moins accompagner la période de lancement du casque ?Si ce n'est pas le cas, vous avez une vidéo de rappel ci-dessous et si cela vous donne envie, c'est foutu car Wan Hazmer (lead-designer de FFXV) a officiellement déclaré lors du dernier PS Experience de Malaisie que ce produit n'en était finalement pas un, et donc qu'il ne sortira jamais, vu qu'il s'agissait en fait d'une simple démo technique. Chose que l'éditeur avait étrangement omis de préciser à l'E3 2016.Hazmer explique aux éventuels déçus que Square Enix n'aurait au final pas voulu vendre un « DLC Prompto » puis un « DLC VR Prompto », et que de toute façon, il reste à venir pour le PlayStation VR, le fameux jeu de pêche. Joie.