PS VR : alors, cette deuxième vague ?

On nous avait promis une « deuxième vague » de jeux PlayStation VR pour cet E3 2017 et la promesse fut tenue. Même si Electronic Arts s'est montré silencieux quant à l'option danset que Ubisoft s'est contenté d'undont on n'a pas tout compris, il y avait quand même de nombreuses choses montrées, comme par exemple chez Bethesda qui outre sonvient d'annoncer également une version VR de. Étonnant du coup quereste lui exclu HTC Vive pour le moment.Donc dans l'ordre des vidéos :- Tout le contenu du jeu d'origine- Produit à part entière (pas une MAJ)- Sortie en novembre- Nouveau jeu de Supermassive- Se déroule dans le même univers que Until Dawn (60 ans avant)- Pas de date de sortie- Prévu cet été- Pas de date de sortie- Un spin-off sur la pêche (et ouais)- Sortie en septembre- Développé par des anciens de Bungie- Pas de date de sortie- Aussi développé par Supermassive- Exploitera le PS Aim- Pas de date- Prévu cette annéeN'oublions pas enfin, parmi les jeux compatibles, queproposera un mode dédié en fin d'année, suivi en 2018 deavec une campagne spéciale VR.