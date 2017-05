Le prochain Tokyo RPG Factory (I Am Setsuna) se dévoile sur PC, PS4 et Switch

L'annonce n'aura finalement pas tardé : le studio Tokyo RPG Factory (déjà auteur de) dévoile, un nouveau RPG old-school dans la même ton esthétique, avec un lancement déjà promis pour début 2018 sur PC via Steam, PlayStation 4 et Nintendo Switch (49,99€ dans tous les cas).On y incarnera le jeune Kanata qui se réveille dans une ville inconnue après un étrange rêve, ayant désormais pour but de retrouver ses terres natales qui ont tout simplement disparues de la surface de la Terre, et ce n'est apparemment que le commencement. Kanata et ses compagnons de route devront donc reconstruire peu à peu le monde autour d'eux grâce au « Pouvoir de la Mémoire ».UPDATE :- Le jeu ne sera disponible qu'en dématérialisé dans les trois cas mais il sera possible d'avoir une version boîte uniquement en précommandant le jeu sur le Store online de Square Enix (attention : quantité limitée).