Nos impressions sur The Order 1886

Conclusion :

Après avoir fait ses armes à coup de portages et de titres PSP,s'émancipe enfin de toutes commandes avec son propre bébé en réflexion depuis des plombes et lorgnant du coté de. Mais pas que, et on va y revenir plus bas. Cette démo est la même que celle montrée en détails durant le PlayStation Experience donc inutile de revenir sur son contenu d'une trentaine de minutes vu que la plupart d'entre vous l'ont vu (à retrouvez ci-dessous au cas où) et attardons nous plutôt au ressenti manette en main avec comme premier constat : c'est ultra beau. Esthétiquement impeccable en plus d'être une ode aux barbes et moustaches, le titre est aussi, indéniablement, l'une des plus belles claques graphiques de la PlayStation 4 au point qu'on ne sait pas vraiment quoi lui reprocher, des effets aux textures en passant par la modélisation des personnages. Les Dogs annonçaient il y a encore quelques jours qu'ils comptaient offrir un rendu identique entre cinématiques et gameplay pour le futur. Soit.le fait déjà, au point qu'on retrouve cette sensation toujours agréable de rester les yeux bloqués devant une quelconque scène avant de tilter au bout de quelques secondes que l'on peut jouer. La classe.Mais la beauté ne fait pas un tout et on va vite s'en rendre compte. Durant ce chapitre (ou ce bout de chapitre) qui met en scène notre escouade à l'assaut d'un dirigeable, le gameplay se fait rare et pas toujours parfait. On s'explique en s'attardant déjà sur le bon morceau : les gunfights. On en trouve ici deux, la première se résumant à moitié à du snipe tandis que la seconde fait dans le classique avec évolution dans des couloirs vers les cuisines et au-delà. De ce coté, pas trop de reproche. C'est du classique mais le feeling est très bon, le titre empruntant à un peu tout ce que l'on connaît déjà, deavec son cover-system, ses grenades, ses deux armes maximum que l'on peut changer à loisir en ramassant ce que l'on trouve dans les stocks ou sur les cadavres ennemies, ou encore ses attaques frontales (qui butent en un coup en s'adaptant à nos placements), en y ajoutant tout de même un système de bullet-time à enclencher lorsque la jauge dédiée est complète. On notera que le covering limite grandement le champ de vue, ce qui peut être considéré comme un défaut ou une qualité en fonction des préférences mais il faudra attendre la version finale si ce choix n'est pas trop problématique dans certains modes, la difficulté de cette démo étant bloquée en mode « coolos » pour ne poser aucun problème.Seulement, entre ces deux instants, c'est un peu le vide. Bien entendu, on sait qu'un bon jeu du genre expressément pop-corn (et ce n'est pas un défaut) doit proposer un rythme mélodieux entre passages expressément calmes et séquences intenses. L'ennui danset contrairement à unqui savait baisser l'intensité aux bons moments (dialogues, exploration...), le titre desemble proposer un étrange mixe qui tend souvent vers le « David Cage-like ». Les couloirs, on sait ce que c'est et ce n'est pas parce qu'on est soudainement sur une nouvelle génération que tout le monde doit s'atteler obligatoirement à l'open-world (et heureusement) mais ici, on est étriqué comme rarement. Ce n'est plus un couloir, qui peut-être plus ou moins large selon le jeu, c'est presque un rail avec cette impression que les développeurs ont placé quelques bouts de gameplay limite par obligation.Là encore, on n'a rien contre les QTE et la séquence de l'attaque dans la salle de commandes est une bonne illustration pour la mise en scène. En revanche, il faudra nous expliquer l'utilité de nous faire obligatoirement pousser le joystick vers l'avant pendant deux secondes pour faire la transition entre deux cinématiques. Même chose pour la séquence de largage : cinématique, « appuyez sur triangle svp », cinématique. Qu'ils enchaînent à ce niveau, ça n'a aucune forme d'intérêt. Et on pourrait même dire la même chose de cette reconnaissance armé du sniper. Devoir pointer tour à tour chaque PNJ de la salle avant d'exécuter le bon quand on nous l'indique, ça ressemble à une mauvaise séquence d'un, qui fonctionne déjà moyennement la première fois et qu'on imagine déjà barbante lors d'un second rush vu que tout est scripté jusqu'à la moelle.Mais ce n'est malheureusement pas tout et un autre passage pue le old-school à plein nez. Car, c'est aussi de l'infiltration. Ce qui n'est, là encore, pas un défaut. Seulement quand un titre orienté action propose de compléter des séquences nerveuses avec ce genre de transition, il n'y a que deux choix possibles : 1) Que ce soit bien foutu. 2) Si c'est mal fait, que ce ne soit pas préjudiciable. Et malheureusement, c'est mal fait, et c'est préjudiciable. Car parce qu'il faut suivre ce fameux rail, on nous demande obligatoirement à un moment de progresser à tâtons sans se faire repérer. Pas de problème. Sauf que c'est chiant, que comme dans, le choix des bandes-noires nuit énormément à la visibilité, qu'on ne peut pas passer la caméra d'une épaule à l'autre et que, surtout, il n'y a même pas le moindre indicateur sur les ennemis (genre une jauge de repérage comme dans 95 % des jeux du genre), qui permet de fuir rapidement si l'on est mal placé. Non. Si vous êtes repérés (ce qui n'arrive heureusement pas souvent vu que l'IA a 3/10 à chaque œil), le jeu lance une cinématique de deux secondes montrant que vous vous êtes pris une balle dans la tête. Très mauvais choix dans le game-design, et tout sauf fun.Bon, on voit venir les réactions des deux clans, avec d'un coté ceux qui jugeront alors que le jeu est un étron total et les autres qui hurleront à l'acharnement injuste. Ce n'est pas de l'acharnement, votre serviteur étant particulièrement fan de ce genre de produit et, évidemment, The Order 1886 ne semble aucunement être un mauvais jeu. Car on rappelle tout de même qu'on parle ici d'une pauvre trentaine de minutes sur un jeu dont la durée de vie se situerait dans la moyenne haute des produits du genre (10-15h) selon les dires de l'équipe.Donc c'est l'espoir qui prime. L'espoir que les développeurs misent davantage sur l'action (point fort ici) dans la majorité des chapitres, l'espoir que les séquences d'infiltration seront meilleures dans d'autres chapitres (ou mieux, en retrait) et l'espoir que le titre adopte un rythme plus soutenu pour compléter efficacement un travail graphique indéniable et un scénario intriguant. En bref, que ce premier aperçu ne reflète pas la qualité du produit final. RDV en février.