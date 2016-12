Nos impressions sur Bayonetta 2

Impressions :

Énorme surprise de l'année dernière, l'annonce d'une suite pour, qui plus est exclusive à la Wii U de Nintendo a forcément redoré le blason de la firme japonaise. Et pour cause, même si le jeu original n'a pas rencontré un succès tonitruant, à tel point que Sega - l'éditeur du premier opus - avait complètement évacué l'idée d'une suite, la franchise avait tout de même réussi à faire grand bruit parmi les fans de beat'em all. Et pour, Platinum Games ne compte toujours pas faire de concession aux joueurs les plus occasionnels, s'adressant allègrement aux joueurs les plus hardcores, osant absolument tout, ne se privant de rien. Néanmoins, la prise en main s'avère très efficace, et l'arrivée du Gamepad dans l'équation ne change rien à la donne : on commence une partie simplement, verrouillant et attaquant nos ennemis avec plusieurs armes comme des guns ou des armes plus conventionnelles dont un arc.L'excellence de Platinum Games se ressent à tous les niveaux et notamment dans le gameplay qui propose énormément d'enchaînements et des combos variés, en plus d'utiliser pleinement tous les boutons du Gamepad, mais aussi son écran tactile pour réaliser certaines actions. Et si la difficulté de la démo nous a semblé un poil faiblarde, on nous a expliqué que c'était justement parce qu'il s'agissait d'une démo et que le jeu final proposerait plusieurs modes et des affrontements encore plus difficiles. Les QTE sont également de retour et peuvent être effectués en bullet time afin de déclencher des attaques qui ravageront vos ennemis et les boss, tout comme les transformations qui permettent à Bayonetta de varier encore davantage les coups qu'elle peut donner. L'effet est immédiat : on s'amuse comme un dingue et le gore ambiant motive encore davantage. Résolument jouissif, cette suite est prenante, c'est un fait, mais aussi et surtout très impressionnante.Outre la séquence de fin de la démo vous faisant affronter le gigantesque Gomorah et où vous êtes dans un véritable ring de boxe, toute la démo (de près de 20 minutes) est organisée de sorte qu'elle puisse vous en mettre plein la vue. Alors certes, le premier épisode était déjà une vraie claque, atténuant l'effet de ce second opus, mais les nouveaux effets visuels permettent de montrer vraiment ce que la Wii U à dans le ventre, mais aussi du talent des artistes de Platinum Games. C'est à la fois cohérent et bourré de références, et l'héroïne, qui nous montre son entrejambe dès que possible, est toujours aussi sexy, même avec sa nouvelle coupe de cheveux. On peut sans trop s'avancer dire que l'on est devant ce qui pourrait être l'une des principales claques visuelles de la fin d'année sur Wii U.Bayonetta 2 s'annonce en tout cas complet. S'il ne nous a pas été possible de le tester, le mode coopératif permettra de s'entraider ou au contraire d'imposer son talent, et un système de notation proche du dernierest également disponible pour ceux qui souhaitent vraiment exploiter le titre au maximum, comme à chaque fois avec le développeur. Enfin, cerise sur le gâteau, la version Wii U du premier épisode qui sera offerte aux acheteurs du second (via une version limitée tout de même) a reçue diverses améliorations visuelles, dont l'arrivée du 60FPS, un gameplay évidemment adapté au Gamepad mais aussi et surtout de nouveaux costumes aux couleurs de l'univers Nintendo. Loin d'être en adéquation esthétique avec un univers pourtant déjà assez barré, cette nouveauté restera appréciable pour ceux qui ont déjà retourné l'aventure sur PS3/360.Bayonetta 2 est un délire constant. Visuellement, il en met plein la vue, et le gameplay s'annonce toujours aussi soutenu et jouissif. Si on se gardera bien d'avoir un avis définitif sur la question (RDV en octobre) les faits sont là : Platinum Games compte bien offrir à ses fans un beat'em all sans concession et dynamique à mort.