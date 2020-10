Charts Japon : Mario Kart Live se lance

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 12 au 18 octobre 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.L'unique sortie de la semaine dernière, ce futqui aura réussi à attirer un peu plus de 70.000 curieux (en combinant les packs Mario et Luigi), soit un peu plus de la moitié du stock mis en place par Nintendo, croisant déjà les doigts pour que les achats de noël fasse le reste du taf.Que dire de plus puisque rien ne change : la Switch a amorcé son rush de fin d'année en continuant de tourner autour des 100.000 par semaine pendant que la PS4 lâche ses dernières gouttes avant de pouvoir enfin passer la main dans 3 semaines.