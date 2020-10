PS5 : certains jeux PS4 pour l'heure incompatibles vont avoir droit à une MAJ

Comme chacun le sait maintenant, si plus de 4000 jeux PS4 seront théoriquement rétrocompatibles PS5 (il peut y avoir des bugs sur certains), une petite liste composée d'une dizaine de titres n'ont pas obtenu de certification car impossible à faire tourner dessus, parfois sans explication de la part même des développeurs.Des titres majoritairement peu connus mais dont la situation tracasse les concernés qui ne souhaitent pas voir leur petite production tomber dans les abysses de l'oubli et c'est pour cela, par exemple, que l'équipe du jeu PSVRqui n'arrive pas à comprendre pourquoi son jeu ne se lance pas sur PS5 mais qui compte tenter plusieurs choses pour réparer l'affaire. Même son de cloche pour le jeu de motocertifié incompatible pour le moment mais qui aura prochainement droit à un patch pour le rendre « 100 % fonctionnel ».En revanche, tout le monde ne retournera pas sur d'anciens chantiers comme le prouve Frozenbyte qui a ponduen 2016, ce dernier refusant (contrairement aux différents) de s'allumer sur PS5 et qui restera comme tel à cause d'un ancien moteur qui n'est aujourd'hui plus fonctionnel.