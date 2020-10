SEGA en réflexion pour une autre console ''Mini'' SEGA en réflexion pour une autre console ''Mini''

Après la Mega Drive Mini et prochainement la Game Gear Micro, SEGA ne compte pas en rester là avec ses hardware rétro (là où Nintendo semble faire une pause d'ailleurs).



Interviewé par Siliconera, le concepteur Yosuke Okunari indique que la firme est en réflexion sur de nouveaux projets du même genre, indiquant qu'il faut savoir miser juste pour des questions de temps et d'argent, et que la prochaine console de ce type devrait être plus proche de la Mega Drive Mini que de la Game Gear Micro.



L'homme va jusqu'à nous teaser en déclarant :

« Si je dois citer quelques noms, cela pourrait être SG-1000 Mini ou Dreamcast Mini... »



Si tous les fantasmes de fans vont vers la seconde citée, on rappellera que la SG-1000 est tout simplement l'ancêtre de la Master System, totalement inconnue du grand public car n'ayant eu qu'un an de carrière, uniquement au Japon.