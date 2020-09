TGS : non, Microsoft ne va pas annoncer le rachat de SEGA (ni même une quelconque acquisition) TGS : non, Microsoft ne va pas annoncer le rachat de SEGA (ni même une quelconque acquisition)

En dépit de rumeurs grimpantes et de vrais/faux indices, Microsoft préfère tempérer de suite pour éviter une quelconque déception : non, le TGS ne servira pas à annoncer le rachat d'un nouveau studio/éditeur.



Après, plus tard, c'est une autre histoire...



D'ailleurs pour être franc jusqu'au bout, indiquons que la mini-conférence de demain (14h00) sera consacrée à :



- Minecraft et sa communauté

- Un mot sur le suivi de Flight Simulator

- Une mise en avant des créateurs tiers



Et le fait que le show soit exclusivement diffusé en japonais, et qu'on nous annonce clairement qu'il n'y aura pas de news concernant la Next Gen, devrait vous faire comprendre qu'il ne faut rien espérer de spécial.