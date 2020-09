[Rumeur] Jeff Grubb : les annonces sur le Xbox Live Gold (gratuit ?) sont toujours prévues [Rumeur] Jeff Grubb : les annonces sur le Xbox Live Gold (gratuit ?) sont toujours prévues

Interrogé par la communauté, Jeff Grubb a déclaré que ses propos concernant une modification des règles du Xbox Live Gold étaient bien au programme, juste que l'annonce avait été comme tout le reste reportée (initialement prévue au mois d'août) et devrait donc être officialisée dans les prochaines semaines.



Ça parle en effet d'un Gold désormais gratuit (Microsoft misant totalement sur le Game Pass en terme de service) même si Grubb tempère un peu en disant que cela ne devrait pas être effectif immédiatement.



En revanche, cela devrait rapidement être applicable aux jeux en F2P, et il était quand même temps car c'est déjà le cas sur PlayStation 4 depuis 7 ans, et même sur Switch.